Adamowicz: zarzuty wobec mnie nie są przeszkodą. "To brudne triki"

Jestem zdziwiony apelami PO o to, abym zrezygnował z kandydowania, bo od sześciu lat jestem bezpartyjny - powiedział prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Zaapelował też o obywatelską kontrolę nad jesiennymi wyborami samorządowymi w całej Polsce, aby nie doszło do fałszerstw.

- Lecha Wałęsę kocham i nie będę tego komentował. Rozumiem, że jego syn bardzo chce kandydować na prezydenta Gdańska, więc nie dziwię się, że go popiera - stwierdził Adamowicz na antenie Tok FM. Dodał, że wbrew stanowisku władz krajowych PO wspiera go wielu członków ugrupowania z Gdańska i Pomorza.

"Brzydkie i brutalne triki"

Adamowicz pytany był też o to, czy przeszkodą w zdobyciu dobrego wyniku w wyborach nie będą ciążące na nim zarzuty podania nieprawdziwych danych w oświadczeniach majątkowych. - To nie jest przeszkoda. Mieszkańcy doceniają moje zaangażowanie w pracę dla miasta - odpowiedział. Przypomniał, że już cztery lata temu służby interesowały się jego osobą, a mimo to wygrał. - To brzydkie i brutalne triki - ocenił.

"Niebywały skandal"

Samorządowiec odniósł się także do planów PiS ws. połączenia Orlenu i Lotosu. - To jest niebywały skandal połączony z arogancją. Kto jest teraz prezesem Orleniu? Były wójt Pcimia. C on wie o rynkach finansowych I on ma przejąć wielki koncern jakim jest Lotos, który rozwinął się bardzo mocno w poprzednich latach - stwierdził Adamowicz.