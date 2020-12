Adam Niedzielski: zniesienie obostrzeń nie zależy od szczepień

Adam Niedzielski był dopytywany także o to, kiedy uda się zaszczepić 15 mln Polaków, żeby był efekt odporności populacyjnej. - Nie damy rady zaszczepić 15 milionów Polaków do wakacji. To wydaje się mało prawdopodobne - wyjaśnił minister i przekazał, że nie chce wskazywać konkretnej daty, kiedy to zostanie wykonane.