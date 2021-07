"Czwarta fala będzie się rozpędzała". Niedzielski o tym, kiedy dojdzie do kulminacji

- Wprowadzamy system "no fault". Chcemy, by personel medyczny mógł zgłosić zdarzenie niepożądane anonimowo. To również będzie stanowić podstawę do różnicowania płatności - tłumaczył Niedzielski, dodając, że "w przypadku szkód, rekompensaty poszkodowanym pacjentom będą przyznawane bez orzekania o winie". Jak podkreślił, postępowania będzie przeprowadzał Rzecznik Praw Pacjenta.