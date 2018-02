Adam Małysz jednak zajmie się polityką? Otrzymał propozycję od lidera partii opozycyjnej

"Nigdy nie mów nigdy" - tak w rozmowie z WP SportkoweFakty Adam Małysz ocenił szanse na związanie swojej przyszłości z polityką. Teraz okazuje się, że mógłby wystartować już w najbliższych wyborach samorządowych, a nawet parlamentarnych.

Małysz nie wyklucza wejścia do polityki

"Nigdy nie pomyślał pan o starcie w wyborach prezydenckich? Gwiazdorska kariera, miłość Polaków, zero afer przez dwie dekady - zwycięstwo w cuglach!" - zapytał Małysza dziennikarz WP SportoweFakty Paweł Kapusta . Co na to sportowiec?

"Proszę pana, ja to się pół roku zastanawiałem, czy przyjść do pracy w związku narciarskim, a co dopiero to... Nie wiem, czy miałbym jakieś szanse, gdybym wystartował, choć prawdą jest, że przez karierę przeszedłem bez afer, nieporozumień, konfliktów. Z drugiej strony nigdy nie wiesz, co cię w życiu czeka. Przecież gdy byłem skoczkiem, w życiu bym nie powiedział, że wystartuję w rajdzie Dakar. Później, gdy jeździłem w rajdach, nigdy nie przypuszczałem, że przyjdę do związku i będę pracował na takim stanowisku. Nigdy nie mów nigdy" - mówił.