Adam Bielan: "Nie wiedziałem, że Szymon Hołownia był stunduperem"

- Jarosław Kaczyński mówił o tym, że na spotkania z Andrzejem Dudą przychodziło zdecydowanie najwięcej osób. Słuchałem wywiadu z panem Szymonem Hołownią. Wiem, że pracował w rozrywce, ale nie wiedziałem, że był stunduperem. Bo jeżeli uważa, że na spotkania z nim przychodziło porównywalnie tyle osób, co na spotkania z Andrzejem Dudą, to wystarczy zajrzeć do internetu i porównać to na zdjęciach - skomentował Bielan.