Abp Scicluna wystąpił na konferencji. Mówił o nowym prawie dot. pedofilii

Abp Charles Scicluna brał udział w obradach polskiego Episkopatu. Podczas konferencji stwierdził, że bardzo się cieszy z przyjazdu do Polski. Uznał, że konieczne jest uważne zapoznanie się z wytycznymi zawartymi w papieskim liście.

Abp Charles Scicluna na konferencji potwierdził, że został zaproszony do Polski rok temu. Podkreślił, że cieszy się z przyjazdu do Polski po wprowadzeniu m.in. nowych wytycznych zawartych w liście Motu proprio, dotyczących walki z nadużyciami wobec dzieci w Kościele katolickim.

Abp Scicluna zaznaczył jednak że "to nie jest wystarczające, mieć dokumenty". - Ale na poziomie diecezji i parafii ludzie muszą wiedzieć, do kogo mogą zwracać się ze swoimi wątpliwościami - powiedział.

- Nie jestem tu po to - odpowiedział na pytanie o to, czy jest możliwe, by w Polsce - tak jak w Chile - Episkopat podał się do dymisji.