Abp Marek Jędraszewski na gorzkich żalach. Będzie mówił o "męskiej zdolności kochania"

Gorzkie żale to tradycja polskiego Kościoła katolickiego. Najczęściej przybiera ona formę nabożeństwa eucharystycznego, które odprawiane jest tylko i wyłącznie w okresie Wielkiego Postu, szczególnie w niedzielę. To czas refleksji, przemyśleń oraz oczekiwania na śmierć oraz zmartwychwstanie Chrystusa.

"Mówi się, że nam mężczyznom trudno jest okazywać miłość. Świat emocji i uczuć to dla wielu z nas bariera nie do przeskoczenia. Do jakiej miłości zdolny jest współczesny mężczyzna i co to znaczy kochać po męsku?" - zastanawiają się organizatorzy drugiej niedzieli "Męskich Gorzkich Żali". Na te oraz inne pytania będzie odpowiadał metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Wydarzenie odbędzie się 8 marca, czyli w Dzień Kobiet.