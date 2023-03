Abp Gądecki grzmi w sprawie doniesień o Janie Pawle II

- To fałszywe wiadomości docierające do szerokich kręgów, właściwie do nieograniczonych kręgów odbiorców nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie. Kłamstwo powtarzane tysiąc razy staje się prawdą. Choć prawdą nigdy nie będzie, to w mentalności ludzkiej przybiera charakter prawny. Niszczy charakter w człowieka, psyche, a przede wszystkim odbiera wiarę. Dziś, w dobie fake newsów, celu samozachowania trzeba używać rozumu - stwierdził duchowny.