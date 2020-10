Aborcja w Polsce. Artur Dziambor wywołał burzę. "Hipokryzja polityka Konfederacji"

Wniosek do TK - sprowadzający się de facto do apelu o wykreślenie tzw. przesłanki patoembrionalnej z ustawy - poparło ponad stu posłów PiS, PSL-Kukiz‘15 oraz Konfederacji, w tym wspomniany Artur Dziambor. Sprawa wywołała ogólnopolskie protesty. Dziś poseł Dziambor prezentuje odmienne stanowisko niż pierwotnie mogłoby się wydawać.

Aborcja w Polsce. Artur Dziambor wzywa do zmiany prawa

"Dotychczas funkcjonującą przesłankę prawdopodobnej wady dziecka, należy zamienić na pewność wady letalnej. Taki zapis sprawi, że kobiety nie będą skazane na donoszenie dzieci, które nie mają szans na życie poza organizmem matki, lub których życie będzie krótkie i pełne cierpienia. Jednocześnie da to szansę na szczęśliwe życie dzieci z np. Zespołem Downa. W mojej ocenie całkowity zakaz aborcji i zmuszanie kobiet do rodzenia np. dzieci bez mózgu nie może mieć miejsca w cywilizowanym kraju. Takie sytuacje postrzegam jako nieludzkie" - napisał Artur Dziambor na Facebooku.

Aborcja w Polsce. Artur Dziambor krytykowany od lewa do prawa

"Pajace z Konfederacji przestraszyły się tego, co zrobiły. Dwa dni temu dumnie prężyli wątłe piersi, mówiąc, że zakaz aborcji to ich dzieło. Dziś typ, który podpisał się pod wnioskiem do Trybunału, popiskuje w mediach, że tak naprawdę to on wcale nie jest za" - napisał o Dziamborze lider partii Razem Adrian Zandberg.