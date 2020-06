A może rzucić wszystko i wyjechać do Krakowa?

Stęskniliśmy się za podróżami , biletem obiecującym przygodę , spontanicznym wypadem na weekend , żeby poczuć atmosferę innego miejsca, niż nasza wieś, miasto, okolica. Nadchodzący sezon letni i zniesione restrykcje związane z turystyką krajową zachęcają Polaków do pakowania walizek, ale tęsknota za przygodą równoważy się z przykazem, który bombardował nas zewsząd: #zostań w domu.

Z Mazur do Krakowa

Czego możemy spodziewać się, docierając na lotnisko?

Ale to nie koniec profilaktyki.

Terminal pasażerski będzie otwierany na 4 godziny przed planowaną godziną odlotu i pozostanie otwarty na 2 godziny po przylocie. Dostęp do terminala jest otwarty jedynie dla pasażerów posiadających ważną kartę pokładową/bilet i tylko w razie konieczności osób im asystujących. Dwie podzielone drogi dla pasażerów przylatujących i odlatujących pozwalają na uniknięcie nadmiernej liczby kontaktów między nimi.

Temu celowi służyć też będą tzw. nowe ścieżki pasażera, czyli osobne kolejki do odprawy, kontroli czy informacji. Każda osoba wchodząca na terminal poddawana jest obligatoryjnej kontroli pomiaru temperatury ciała. Temperatura równą lub wyższa niż 38 st. C oznacza konieczność dodatkowego pomiaru temperatury ciała w 10 minutowych odstępach w wyznaczonym do tego miejscu.