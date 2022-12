915 milionów euro z Funduszy Unijnych dla Lubuskiego

Wsparcie dla wszystkich samorządów

Około 25,2% puli nowego programu, czyli 230,30 mln euro, to środki przeznaczone na tzw. wymiar terytorialny, czyli m.in. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne i partnerstwa samorządowe. To aż o 80 milionów więcej w stosunku do poprzedniej perspektywy. Różnica polega na tym, że w tej chwili wsparcie ma objąć wszystkie samorządy województwa. A należy dodać, że w poprzedniej perspektywie, w niektóry lubuskich gminach poziom dofinansowania na jednego mieszkańca sięgał zaledwie kilku euro: 5, 6, 9, 10. – W sytuacji, kiedy ZIT-ów jest więcej – dwa duże, dwa średnie, jest szereg partnerstw obejmujących mniejsze miejscowości – chcemy zadbać o to, żeby te pieniądze zostały rozdysponowane w sposób zdecydowanie bardziej zrównoważony i równomierny – wyjaśnia Marcin Jabłoński. – Poziom decentralizacji środków rzeczywiście sięgnie nawet około 40 procent. Więc cały wymiar terytorialny jest wsparty znacznie silniej, znacznie większymi kwotami – podkreślił.