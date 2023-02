6 policjantów i jedna kochanka na posterunku. Dowódca wyrzucony ze służby

Skargę złożyła policjantka

Hall, policjantka, którą łączyły stosunki o charakterze seksualnym z sześcioma innymi funkcjonariuszami, złożyła skargę na swojego szefa Davisa do Equal Employment Opportunity Commission. Według niej miał on nie tylko wiedzieć o relacjach, jakie łączyły ją ze zwolnionymi ze służby policjantami, ale również miał tworzyć atmosferę, która zachęcała do takich nielegalnych zachowań.