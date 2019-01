500+ zaktywizuje Polaków do podjęcia zatrudnienia? Wyniki badań zaskakują

500+: czy tym razem zaktywizuje zawodowo Polaków? Nowe wyniki badań GUS są zaskakujące.

Program 500+ – zaktywizuje zawodowo Polaków

W ramach rządowego programu socjalnego 500 plus rodzicom przysługuje 500 zł na każde drugie dziecko oraz pierwsze, jeśli spełniają określone kryteria. Najnowsze badania przeprowadzone przez Główny Urząd Statystyczny ukazały, że program pozytywnie wpływa na aktywność zawodową – w szczególności Polek. GUS przeprowadził ankietę wśród 300 tysięcy Polaków. Ze wstępnych Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności za II kwartał 2018 roku wynika, że blisko 300 tysięcy rodziców korzystających ze świadczeń zmieniło swoje zachowania na rynku pracy. Wiadomo, że 76 tysięcy respondentów pobierających 500 plus przyznało, że pod wpływem programu podjęło pracę, a 75 tysięcy zapewniło, iż jest w trakcie jej poszukiwania. Jedynie 33 tysiące rodziców zrezygnowało z zatrudnienia, a 34 tysiące przestało szukać pracy. Warto zaznaczyć, że polepszenie sytuacji zawodowej nastąpiło głównie w przypadku kobiet. Wśród ankietowanych deklarujących podjęcie działań mających na celu zmianę swojej sytuacji na rynku pracy było aż 237 tysięcy matek i tylko 53 tysiące ojców.

500+ – zaskakujący wpływ na rynek pracy

Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, wyniki badań GUS są sensacją, ponieważ zaprzeczyły publikowanym wcześniej analizom. Według nich, program 500 plus miał zniechęcać społeczeństwo do szukania zatrudnienia, co miało dotyczyć przede wszystkim kobiet. Według minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Elżbiety Rafalskiej, „cień deaktywizacji” zawodowej społeczeństwa wisi nad 500 plus niesłusznie. Zdaniem minister już od dłuższego czasu było wiadomo, że program pozytywnie wpłynie na życie około 300 tysięcy osób. Resort podkreślił także, że dzięki 500 plus rodzice mogą pozwolić sobie na takie udogodnienia, jak znalezienie opieki dla dziecka lub prywatne miejsce w żłobku.