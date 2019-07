500 plus

500 Plus wniosek online - PUE ZUS, Empatia i bankowość internetowa. Kiedy wypłata 500 Plus?

Od poniedziałku 1 lipca można składać online wnioski o 500 Plus na pierwsze i kolejne dziecko. Jak wypełnić wniosek online? Są na to aż 3 sposoby. Do dyspozycji użytkowników jest PUE ZUS, system rządowy Empatia oraz bankowość internetowa.

500 Plus wniosek online. Kiedy pierwsze wypłaty z 500 Plus (East News, Fot: Lukasz Piecyk/REPORTER)

500 Plus na pierwsze dziecko – komu przysługuje

500 Plus na pierwsze dziecko od 1 lipca 2019 roku przysługuje każdej rodzinie. Od tej daty zostały zniesione wszelkie ograniczenia finansowe. W okresie 1 lipca 2019-31 maja 2021 świadczenie będzie otrzymywało każde dziecko poniżej 18. roku życia.

O przyznanie 500 Plus mogą starać się również rodzinne domy dziecka, zastępcze placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz rodziny zastępcze. Od 1 lipca świadczenie mogą otrzymywać również placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

500 Plus – wniosek online

1 lipca rozpoczął się proces składania wniosków o 500 Plus za pośrednictwem internetu. Ubiegający się o świadczenie mogą skorzystać z trzech platform.

Wniosek o 500 Plus można złożyć np. za pośrednictwem PUE ZUS. Żeby to zrobić, wystarczy założyć konto w serwisie lub zalogować się do systemu za pomocą konta zaufanego.

Drugą platformą służącą m.in. do składania wniosku o 500 Plus jest rządowa Empatia. Żeby ubiegać się o 500 Plus za jej pośrednictwem, trzeba posiadać konto zaufane.

Trzecia opcja złożenia wniosku o 500 Plus (bankowość internetowa) nie wymaga zakładania konta zaufanego. W tym przypadku wystarczy posiadać internetowe konto bankowe. Obecnie zdecydowana większość banków ma możliwość wysłania za jego pośrednictwem wniosku o 500 Plus.

500 Plus – kiedy wypłaty

To, kiedy 500 Plus trafi na konto składającego wniosek, zależy od tego, kiedy złoży on wniosek. Osoby, które wypełnią i prześlą dokumenty w terminie 1 lipca-30 września otrzymają przelew, z wyrównaniem od lica, najpóźniej 31 października.

Osoby, które złożą wniosek w październiku, otrzymają 500 Plus do 31 grudnia z wyrównaniem od października.

Wszyscy, którzy złożą wniosek 500 Plus po 30 września, będą otrzymywać świadczenie z wyrównaniem do miesiąca, w którym został złożony wniosek.