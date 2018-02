500+ nie dla bogatych? Ministerstwo odpowiada

Większość Polaków jest zdania, że osoby dobrze zarabiające nie powinny korzystać z tego świadczenia. Mimo to program 500+ jest i będzie powszechny - zapewnia wiceminister pracy Bartosz Marczuk.

Brak górnego progu dochodowego jest niesprawiedliwy? (East News, Fot: Lukasz Piecyk/REPORTER)

Brak górnego progu dochodowego w programie 500+ jest niesprawiedliwością społeczną - przekonuje na łamach środowego "Super Expressu" szef Solidarności Piotr Duda.

Podobnego zdania jest przeważająca liczbaPolaków ankietowanych przez Instytut Badań Pollster na zlecenie dziennika.

Z sondażu wynika, że aż 81 proc. pytanych uważa, że osoby zarabiające powyżej 10 tys. zł miesięcznie nie powinny dostawać 500+.

Wiceminister Bartosz Marczuk odniósł się do badania ”SE” na Twitterze. "Wprowadzenie progu 10 tys. to 5 mln oszczędności (z 24 mld) i 75 mln dodatkowych kosztów administracyjnych (trzeba sprawdzić dochód wszystkich). Czyli: nie ma o czym mówić. Poza tym powszechność 500+ to wielka zaleta" - napisał.

Jednak to, co dla Marczuka wydaje się jasne, nie jest takie dla wszystkich jego partyjnych kolegów. Tadeusz Cymański jednoznacznie stwierdza, że program należałoby ograniczyć. Na łamach "SE" przekonuje, że zaoszczędzone pieniądze powinny trafić np. do samotnych matek z dziećmi albo osób niepełnosprawnych.

Niedawno do tej kwestii odniósł się również minister kultury Piotr Gliński, który apelował do zamożnych Polaków, aby "nie brali tych pieniędzy, skoro nie muszą" (w momencie wprowadzania programu o to samo apelował zresztą ówczesny wicepremier Mateusz Morawiecki).

