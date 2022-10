4 listopada kończy zwolnienie. Kraśko unikał odpowiedzi, czy wróci do pracy

W sobotę dziennikarz pojawił się w Dzień Dobry TVN, gdzie został zapytany o powody takiego zachowania. - Zaczęło się od tego, jak straciłem prawo jazdy. Spodziewałem się tego, że pójdę najpierw po dokument, który mnie uprawnia do zdawania egzaminu, pójdę na kurs na prawo jazdy, potem będę zdawał ten egzamin: od razu stanie się to jakąś historią. Może nie teraz. Co oczywiście było błędem - mówił Kraśko. - Natychmiast powinienem tak zrobić - zapewnił.