370 mln dla borowców. "To sposób na kupienie lojalności"

370 mln zł dostało niemal 1300 borowców za zrzeczenie się mieszkań służbowych. Według części naszych rozmówców z Biura Ochrony Rządu decyzja to sposób na "kupienie lojalności" funkcjonariuszy przed przekształceniem BOR w Służbę Ochrony Państwa. MSWiA odpowiada, że rząd wypełnił obowiązek wynikający z ustawy, który był niedopełniony przez poprzedników z koalicji PO-PSL.

Warszawa, początek 2018 roku. Na pogrzebie byłego borowca spotyka się wielu funkcjonariuszy. Zmarły kolega to nie jedyny temat rozmowy. – Po 10 latach mojego odejścia na emeryturę zadzwonili do mnie z Biura. Powiedzieli, że dostane 350 tys. zł za mieszkanie. Poczułem się jakbym wygrał w totka – uśmiecha się jeden z nich.

Gen. Mirosław Gawor, były szef BOR podkreśla w rozmowie z Wirtualną Polską, że sam ma kolegę, który od 10 lat jest na emeryturze, a niedawno dostał zaległe pieniądze. Wyjaśnia, że zapis o wypłacie ekwiwalentów był przez lata niewykonywalny bo kierownictwo BOR nie dysponowało odpowiednimi środkami, by wypłacić funkcjonariuszom należne kwoty. – Płaciliśmy według możliwości. Z reguły kilku funkcjonariuszom rocznie. Tym razem była to decyzja rządu konieczna do wykorzystania środków z rezerwy budżetowej. Nie wiem, dlaczego wypłacono te środki już teraz, skoro nowa ustawa o SOP daje na spłatę 10 lat – mówi Gawor, który był szefem Biura w latach dziewięćdziesiątych.

Inaczej widzi to gen. Grzegorz Mozgawa, który pełnił tę funkcję od 2001 roku. – Za moich czasów udało się wypłacać kilkuset funkcjonariuszom rocznie. Teraz wypłacono wszystkim, by uniknąć procesów po likwidacji BOR-u – podkreśla. Dodaje, że od funkcjonariuszy można usłyszeć anegdotę, zgodnie z którą to borowcy chroniący Mateusza Morawieckiego w czasie, gdy był on ministrem finansów przekonali go o potrzebie rozwiązania narastającego od lat problemu.