33-latek włamał się do lombardu w Świebodzinie. Chciał być sprytny, ale nie wyszło

Choć użył solidnego młotka i miał ubranie na zmianę, jednego nie przewidział.

Zmienił wygląd, ale policji to nie zmyliło. Lubuska komenda wojewódzka umieściła właśnie w sieci nagranie z napadu młotem na lombard w Świebodzinie. 33-latek zatrzymał się przy witrynie, wyciągnął wielki młot i zaczął bić. Dostał się do środka i ukradł sprzętu za 3,5 tys. zł. Popełnił przy tym trzy błędy i po kilkunastu minutach trafił w ręce mundurowych.

Pierwszy błąd to alkohol. Działając w warunkach recydywy, co obciążone jest wyższą karą, były skazaniec przystąpił do włamania po pijanemu. Kolejne błędy mogą być konsekwencją tego jednego.