300 wolontariuszy i tysiące widzów na trybunach. Spektakularne nocne show ponownie w Murowanej Goślinie.

Od kilku miesięcy trwają przygotowania do kolejnej serii spektakli, w które co roku angażują się setki mieszkańców regionu. Widowisko "Orzeł i Krzyż" jest wystawiane od sześciu lat i spotyka się z ogromnym zainteresowaniem widzów z całego kraju. Do dziś na trybunach zasiadło łącznie aż 68 tysięcy widzów. Już na przełomie czerwca i lipca ponad 300 aktorów - amatorów ponownie wcieli się w 1500 postaci, by w ekscytujący sposób przedstawić najciekawsze sceny z historii naszego narodu. Założenie Państwa Polskiego, zwycięstwo pod Grunwaldem, szarże husarskie pod Wiedniem, Bitwa Warszawska 1920 i "Solidarność", to tylko część motywów, które znajdują się w scenariuszu widowiska. Nie zabrakło też nawiązań do najbardziej znanych legend, a także scen pokazujących codzienne życie Polaków na przestrzeni wieków.