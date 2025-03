27 marca: Międzynarodowy Dzień Teatru. To nie tylko święto, ale i wyzwania

Międzynarodowy Dzień Teatru, obchodzony 27 marca, ma symboliczne znaczenie. Tego dnia w 1957 roku otwarto Teatr Narodów w Paryżu . Jak co roku, Międzynarodowy Instytut Teatralny ogłasza światowe orędzie, które w tym roku przygotował grecki reżyser Theodoros Terzopoulos.

Kazik Staszewski odwołuje koncerty. Artysta liczy na szybki powrót do pełni zdrowia

Orędzie Terzopoulosa, przetłumaczone na ponad 20 języków, podkreśla, że "teatr od wieków istnieje i trwa dzięki pytaniom bez odpowiedzi". Dionizos stawia fundamentalne pytanie ontologiczne: "O co w tym wszystkim chodzi?", co skłania twórców do głębszego badania mitów i zagadek ludzkiej natury.