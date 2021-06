27-latka bez uprawnień wiozła 2-latka. W aucie była kokaina

Kilka godzin wcześniej natomiast zatrzymano 30-letniego męża kobiety, który kierował volkswagenem polo i spowodował kolizję. Podczas rozmowy z policjantami nie zachowywał się naturalnie. Jemu również pobrano krew do dalszych badań. Ponadto okazało się, że 30-latek jest poszukiwany do ustalenia miejsca pobytu oraz do osadzenia w zakładzie karnym. Miał tam spędzić 10 miesięcy. Mężczyzna został zatrzymany, a następnie zgodnie z dyspozycją sądu przewieziony do zakładu karnego.