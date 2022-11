26-latek uciekał przed policją. Dostał 28 punktów karnych

Policjanci z konińskiej drogówki nałożyli na 22-latka mandat w ramach recydywy, co oznacza, że grzywna za przekroczenie prędkości wynosi dwa razy więcej niż ta, która jest przypisana do tego wykroczenia – w tym wypadku 4 tys. zł. Dodając do tego grzywnę za zły stan techniczny auta, na mandacie pojawiła się suma 6 tys. zł.