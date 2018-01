200 imigrantów szturmem wdarło się przez hiszpańską granicę

W brutalny sposób kilkaset osób forsowało granicę Maroka i Melilli - hiszpańskiej enklawy w Afryce Północnej.

Wielu z nich udało się przedrzeć przez graniczne fortyfikacje. Hiszpańskie władze poinformowały, że sforsować granicę udało się 209 osobom, natomiast setkę zatrzymano. Nielegalnie wedrzeć się do kraju próbowało łącznie ok. 300 osób.

Do sieci trafiły nagrania z dramatycznej próby wdarcia się do Hiszpanii. Widać na nich rozpędzoną grupę imigrantów, biegnącą w kierunku przejścia.

Ceuta i Melilla to dwie hiszpańskie enklawy w Afryce Północnej. To przez ich granice imigranci często próbują przedostać się przez ogrodzenie na terytorium Unii Europejskiej. Gdy im się to uda, starają się podróżować do kolejnych krajów UE.