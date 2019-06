17-letnia Holenderka poddała się eutanazji. Papież Franciszek komentuje

- Eutanazja i wspomagane samobójstwo są porażką wszystkich - napisał Franciszek w sieci. Papież skomentował informacje o śmierci 17-letniej Noa z Holandii, która zmagała się z traumą po gwałcie. Jednak pojawiają się nowe doniesienia w tej sprawie.

"Po latach walk, przegranych batalii, jestem wykończona. Prawie nic nie jem, nie piję. Postanowiłam odejść, bo nie jestem w stanie dłużej tego znieść - napisała przed śmiercią w mediach społecznościowych. Zapewniła, że nie działa pod wpływem impulsu. Na rozmyślenia miała lata. Poprosiła przyjaciół, by nie próbowali jej odwieść od decyzji. "Kochać, to pozwolić odejść" - napisała przed śmiercią w mediach społecznościowych.

Gdy o rzekomej śmierci Holenderki zrobiło się głośno, papież napisał w sieci, że "eutanazja i wspomagane samobójstwo są porażką wszystkich". "Odpowiedź, do której jesteśmy wezwani, to nieporzucanie nigdy tych, którzy cierpią; niepoddanie się, ale objęcie troską i miłością, by przywrócić nadzieję" - czytamy we wpisie Franciszka na Twitterze.