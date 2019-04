14. rocznica śmierci Jana Pawła II. Ostatnie chwile papieża, który pokochał wiernych z całego świata

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku. Jego 27-letni pontyfikat przeszedł do historii Kościoła i świata. Papież Polak miał odwagę podróżować w najodleglejsze zakątki świata. Kochał młodzież, a ona pokochała jego.

Jan Paweł II – ostatnie chwile

Szczególnym momentem pontyfikatu papieża Polaka było ostatnie spotkanie z wiernymi, do którego doszło 30 marca. Jan Paweł II pokazał się wówczas w oknie Pałacu Apostolskiego , jednak nie był w stanie wypowiedzieć żadnego słowa. Po raz ostatni pobłogosławił wiernych, po czym powrócił do swoich komnat.

Ostatnie pożegnanie Jana Pawła II

Pogrzeb Jana Pawła II odbył się 8 kwietnia. Na Placu Świętego Piotra zgromadziło się ok. 300 tys. wiernych, a do Rzymu przybyło ich nawet 5 milionów. Pośród tłumu przebijały się flagi z napisem „Santo subito”, co znaczyło „święty natychmiast”. Ceremonia pogrzebowa została zapamiętana nie tylko ze względu na ilość wiernych oraz delegacje z całego świata. Wielu osobom w pamięć zapadła również scena zamykającej się księgi, która leżała na trumnie z ciałem Jana Pawła II. Przez całą ceremonię wiatr przewracał jej kolejne kartki, a wraz z końcem mszy, zamknęła się również księga. Dla wielu osób był to przejaw działania Ducha Świętego.