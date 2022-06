10 000 noclegów od Fundacji Biedronki

- Organizacje partnerskie programu podkreślają, że uchodźcy korzystający z noclegów czują się przede wszystkim zagubieni. – Uchodźcy nie wiedzą jak i gdzie znaleźć nocleg, a do tego często po prostu nie mają tyle pieniędzy, żeby od razu wynająć mieszkanie. Większość osób, które korzystają z bezpłatnych noclegów dopiero co przyjechała do Polski. Wśród nich są matki z malutkimi dziećmi. Pomogliśmy m.in. rodzinie z niepełnosprawnym synem, która mieszkała w jednym pokoju (zupełnie nieprzystosowanym do stanu dziecka) wraz z kilkoma innymi rodzinami. Kiedy dowiedzieli się, że mogą przeprowadzić się do bardziej komfortowego miejsca, nie mogli ukryć wzruszenia" – mówi Julia Dmytryshyna, Front Pomocy Ukrainie.