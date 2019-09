1 września – 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Dziś Warszawę odwiedzą prezydencji, premierzy i inni politycy z całego świata

1 września – 80. Rocznica wybuchu II wojny światowej. Największa wojna w historii rozpoczęła się dokładnie 80 lat temu. W uroczystościach zorganizowanych z tej okazji w Warszawie wezmą udział prezydenci, premierzy i inni politycy z całego świata.

Największa wojna w historii świata rozpoczęły się dokładnie 1 września 1939 i trwała aż do 2 września 1945 (w Europie do 8/9 maja 1945 roku). Działania wojenne ogarnęły wówczas całą Europę, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, część Bliskiego Wschodu oraz wszystkie oceany. Poza przeważającą większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej, Ameryki Południowej oraz Azji. Do głównych stron konfliktu należały państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W II wojnie światowej uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 ludzi z bronią. Szacuje się, że w konflikcie zginęło od 50 do 78 milionów ludzi.