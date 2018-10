1 listopada Katowice – jak dojechać na cmentarz w Wszystkich Świętych 2018

We Wszystkich Świętych w Katowicach komunikacja miejska pojedzie tak, by ułatwić dotarcie do cmentarzy tym, którzy będą chcieli zapalić znicze na grobach swoich bliskich. Jak poinformował KZK GOP, 1 listopada 2018 (w czwartek) wszystkimi liniami autobusowymi będzie można podróżować bezpłatnie. Katowicka policja zapowiada też zmiany w organizacji ruchu aut osobowych.

Dojazd na katowickie cmentarze komunikacją miejską 1 listopada będzie bezpłatny (123RF)

Linie specjalne na Wszystkich Świętych 2018 w Katowicach

Z powodu wzmożonego ruchu 1 i 2 listopada zaplanowano uruchomienie kilku linii cmentarnych. W Katowicach specjalne autobusy C5 i C8 będą kursować następującymi trasami:

Linia C5: Mickiewicza – Sokolska – Sądowa – Słowackiego – Dworzec – Dworcowa – Kościuszki – pl. Miarki – Jagiellońska – Lompy – Powstańców – Graniczna – Pułaskiego – al. Górnośląska – Murckowska – Cmentarz Centralny – Porcelanowa – Murckowska – al. Górnośląska – Graniczna – Powstańców – Francuska – Warszawska – Szkolna – Moniuszki – Piotra Skargi – Mickiewicza.

Linia C8: Francuska – Jagiellońska – pl. Miarki – Kochanowskiego – Dworcowa – przejazd przez podziemny dworzec autobusowy – pl. Wolności – Sokolska – Oblatów – Katowicka – Leopolda – Bohaterów Monte Cassino – 1 Maja – Bagienna – Lwowska – pl. Powstańców Śląskich – Wiosny Ludów – Przelotowa – Morawa – Obrońców Westerplatte – Hallera – Siewna – Korczaka – Borki Pętla – Korczaka – Siewna – Hallera – Obrońców Westerplatte – Morawa – Przelotowa – Wiosny Ludów – pl. Powstańców Śląskich – Lwowska – Bagienna – 1 Maja – Bohaterów Monte Cassino – Leopolda – Katowicka – al. Korfantego – Morcinka – Sokolska – pl. Wolności – Sądowa – Słowackiego – przejazd przez podziemny dworzec autobusowy – Kościuszki – pl. Miarki – Jagiellońska – Lompy – Powstańców – Francuska.

Dodatkowe linie wyjadą również na ulice sąsiednich miast: Gliwic, Będzina, Sosnowca, Chorzowa, Siemianowic Śląskich, Rudy Śląskiej, Knurowa i Czeladzi. Większość autobusów i tramwajów będzie kursować zgodnie z rozkładem na sobotę lub na Wszystkich Świętych. Są jednak pewne wyjątki, o których na swojej stronie internetowej informuje KZK GOP.

Wszystkich Świętych 2018 – jak dojechać na cmentarze w Katowicach samochodem?

Kierowcy, którzy wyruszą na katowickie cmentarze we Wszystkich Świętych 2018, powinni spodziewać się nie tylko korków, ale również zmian w organizacji ruchu. Jak poruszać się autem w pobliżu nekropolii? Podpowiadamy.

Centralny Cmentarz Komunalny przy ul. Murckowskiej

Dojazd na Cmentarz Centralny w Katowicach 1 i 2 listopada będzie przebiegał bez zmian. Do parkowania samochodów przeznaczone zostaną parkingi cmentarne oraz parking przy ul. Trzech Stawów.

Cmentarz Komunalny przy ul. Panewnickiej

Na cmentarz przy ul. Panewnickiej będzie można dostać się przez ul. Bronisławy, gdzie zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy na całym odcinku od Panewnickiej do Śląskiej. Zalecany jest objazd przez ulice: Piotrowicką, Śląską i Medyków. Auta będzie można zostawiać na parkingu przy pl. Kościelnym i w bocznych ulicach.

Cmentarz przy ul. Sienkiewicza i Plebiscytowej

Przy cmentarzu między ulicami Sienkiewicza i Plebiscytową kierowcy powinni spodziewać się sporych zmian komunikacyjnych. Od ul. Powstańców do ul. Wita Stwosza będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy. W rejonie cmentarza ul. Powstańców zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu kołowego (wjadą tylko inwalidzi i mieszkańcy okolicznych posesji). Zalecany jest objazd przez ul. Jagiellońską. Parkowanie będzie możliwe przy pl. Sejmu Śląskiego oraz ulicach: Wita Stwosza, Czempiela i Plebiscytowej (od lewej strony).

Cmentarz przy ul. Damrota

Jeśli we Wszystkich Świętych w rejonie cmentarza przy ul. Damrota wystąpi ruch pieszych o dużym natężeniu, droga zostanie zamknięta również od tej strony. Samochody nie będą mogły jeździć od skrzyżowania Damrota z Powstańców do przecięcia ulic Damrota i Przemysłowej. Parkingi zostaną wyznaczone przy Przemysłowej i D.H. "Belg". O ile ruch nie zostanie wstrzymany, auta będzie można zostawiać również przy ul. Damrota.

Cmentarz przy ul. Brackiej

Dojazd do cmentarza przy ul. Brackiej będzie odbywał się bez większych zmian. Na Brackiej z ruchu zostanie wyłączony tylko prawy pas (na odcinku od Chorzowskiej do Drogowej Trasy Średnicowej – DTŚ). Z tego względu planowane jest zamknięcie jednego pasa do skrętu w lewo z Chorzowskiej na Bracką. Samochody będzie można parkować przy Złotej (koło stacji paliw) i Brackiej.

Cmentarz przy ul. Wróblewskiego

W rejonie cmentarza przy ul. Wróblewskiego zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy od ul. Podhalańskiej do ul. Wrocławskiej. Ci, którzy przyjadą samochodami, by odwiedzić groby bliskich, będą mogli zaparkować na przycmentarnym parkingu przy Nowotarskiej.

Cmentarz przy ul. Gliwickiej

W okolicach cmentarza przy ul. Gliwickiej nie przewiduje się dużych utrudnień w ruchu. Prawy pas ul. Goeppert-Mayer (w kierunku ul. Sądowej) zostanie przeznaczony do parkowania. Samochody będzie można zostawiać także przy ulicach Gliwickiej i Ondraszka. Objazd zalecany jest ulicami Bocheńskiego, Chorzowską i DTŚ.

Cmentarz przy ul. Popiełuszki