Коронавірус у Польщі. Що можна робити, а чого ні? Уряд уводить чергові обмеження

Прем'єр-міністр заповів уведення чергових обмежень. З дому будемо могли вийти тільки для полагодження необхідних справ. Заборонені будуть всі зібрання людей понад дві особи. Обмеження будуть також стосуватися громадського транспорту.

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький і міністр здоров'я Лукаш Шумовський на спільній пресконференції заповіли введення нових обмежень. Боротьба з коронавірусом увіходить у черговий етап.

- Ця ситуація вимагає від нас величезної дисципліни – акцентував прем'єр-міністр.

Нове розпорядження відчує кожен з нас. Це тимчасовий кінець зустрічей зі знайомими людьми на бульварах, виходу з дітьми на дитячі майданчики і ґрилі у парках. Чого не можна робити?

• Уведено повну заборону зібрань людей понад дві особи. Це однак не стосується сімей.

• Забороняється виходити з дому. Вийти можна тільки в дійсно невідкладних ситуації, як необхідні купівлі продуктів, чи проїзд до роботи.

• Загострення стосується громадського транспорту. Половина сидячих місць в автобусах і трамваях має бути порожня.

• Всі дотеперішні обмеження надалі в силі. За їх порушення загрожує кара.

Заборона виходити з дому

Гасло «Залишися вдома» буде не рекомнендацією, але обов'язком. Прем'єр-міністр повідомив, що почне обов'язувати заборона виходити з дому, крім дійсно невідкладних справ. Серед них – здійснення невідкладної купівлі, вихід до роботи, якщо працедавець не може гарантувати дистанційної роботи або до лікаря.

- Звичайно, ми розуміємо також такі ситуації як вигулювання собак, але просимо не збиратися в парках чи дитячих майданчиках. Мені видається, що стільки ми спроможні дати іншим службам, що піклуються про нас – сказав міністр здоров'я Лукаш Шумовський.

Крім вигулювання собак, заборона не стосується такох виходів, щоб надати наближчим особам допомогу. Також, якщо особа діє задля боротьби з коронавірусом як волонтер, може пересуватися в рамках цієї діяльності.

Поліція має пильнувати дотримання цих правил і оцінювати, чи хтось іде тільки прогулятися, чи це необхідний вихід. Порушення положень каратиметься штрафами.

Заборона зібрань

Уведена буде повна заборона зібрань. Нові положення забороняють будь-яких зустрічей, заходів чи зібрань. Виняток – події, у яких беруть участь тільки члени сім'ї.

- Якщо не обмежимо наших контактів до мінімум, то не обмежимо число хворих, не врятуємо більшої кількості життів. Я знаю, що це важко, але прошу ще більше обмежитися – підкреслив Лукаш Шумовський.

По вулицях поруч себе будуть могли пересуватися максимально дві особи – це не стосується однак сімей. А в богослужіннях і похоронах буде могли брати участь максимально п'ять осіб. У це число не враховуються особи, що обслуговують обряд, тобто наприклад працівники похоронних бюро.

Отже, не можна йти до лісу, зустрічатися зі знайомими особами на ґрилі. Тобто так, як це було досі в останніх днях, коли ліси, парки

і бульвари були повні осіб, що вийшли прогулятися і гуртувалися.

За порушення цих положень загрожуватиме навіть 5 тис. злотих штрафу. Обмеження щодо кількості осіб не стосуються підприємств. У них однак слід застосовувати рекомендації Головного санітарного інспекторату (GIS) стосовно зберігання відстані між працівниками й дезінфекційних засобів.

Обмеження в громадському транспорті

Чергові загострення стосуються громадського транспорту. Автобуси і трамваї надалі ходитимуть, але обмежується кількість осіб, які будуть могли перебувати водночас у салоні транспортного засобу. Можна буде зайняти тільки половину сидячих місць. Так, щоби зберегти між пасажирами необхідну відстань.

- Просимо владу міст, щоб так організували громадський транспорт, щоби тільки щодруге місце було зайняте. Чим дальше будемо один від одного, тим будемо безпечніші - апелював міністр здоров'я.

Матеуш Моравецький наголосив, що в автобусах і трамваях не може бути натовпу. Вони мають бути безпечні для осіб, які змушені користати з них.

- Залишмо засоби громадського транспорту тим, що мусять податися на свою роботу, аптеки, крамниці або для тих, що не можуть запропонувати дистанційної роботи - сказав прем'єр-міністр.

Зачинені торгові центри, ресторани, паби

Всі дотеперішні обмеження надалі в силі. Зачиненими залишаються, отже, торгові центри, кінотеатри паби і ресторани, які будуть реалізувати замовлення тільки на винос. На кордонах надалі обов'язкові контролі. Відмінені авіарейси та багатолюдні заходи. Особи, що повертаються з-за кордону будуть піддані карантину.

- Хочемо, щоб поляки повернулися до роботи після Великодня і щоби відбулися іспити на атестат зрілості – сказав Матеуш Моравецький.

- Будемо мусіли остерігатися багатьох поведінок, які раніше були натуральними.

Прем'єр-міністр передав також, що тепер не має в планах відтермінувати президентські вибори.

- Не бачу причин, щоби президентські вибори, чи іспити на атестат зрілості не відбулися. Звичайно, що все мусить відбутися з дотриманням різних засобів – підсумував прем'єр-міністр.

Zapisz się na nasz specjalny newsletter o koronawirusie.

Masz newsa, zdjęcie lub film? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl